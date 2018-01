Eine neue von der Consumer Technology Association (CTA) erstellte Rangliste stellt 13 Länder heraus, die in Bezug auf innovationsfördernde Faktoren führend sind. Die CTA ermittelte im Rahmen ihrer neu eingeführten International Innovation Scorecard die Länder Finnland, das Vereinigte Königreich, Australien, Schweden, die USA, Singapur, die Niederlande, Kanada, Portugal, die Tschechische Republik, Österreich, Dänemark und Neuseeland als Innovationsführer 2018.

Die CTA kündigte die Scorecard in ihrer Eröffnungsrede zur CES 2018 in Las Vegas (Nevada) an. Die Rangliste identifiziert entscheidende Bereiche der nationalen Politik, die Innovation vorantreiben. Gleichzeitig deckt sie die Bereiche auf, in denen Länder ihre eigene Zukunft und ihr wirtschaftliches Wachstum hemmen.

"Mit der International Innovation Scorecard verfolgen wir das Ziel, Länder von einer spezifisch amerikanischen Perspektive aus zu beurteilen und zu ermitteln, welche Länder über die besten Richtlinien verfügen, die es Innovatoren erlauben, neue und transformative Technologien zu entwickeln und einzuführen", erklärte Gary Shapiro, President und CEO der CTA. "Innovation ist sowohl das Herz als auch das Produkt des American Dream. Heute erkennen mehr Länder denn je, dass ein ähnlicher Traum für sie greifbar ist, während sie in der Lage sind, von Innovation zu profitieren durch die Erfolge ihrer eigenen Nation sowie durch den kollektiven Fortschritt der Welt. Wir gratulieren allen Innovationspreisträgern dieses Jahres."

Die CTA, der größte Technologie-Handelsverband der USA, hat eine Vergleichsanalyse über 38 Länder und die Europäische Union durchgeführt. Die Scorecard verwendet mehrere objektive Kriterien, wie beispielsweise: ob Regierungen umwälzende Geschäftsmodelle und Technologien wie die Sharing Economy und selbstfahrende Fahrzeuge begrüßen, wie "freundlich" ihre Steuersysteme sind, was sie für den Umweltschutz tun, sowie Belange von dauerhafter Wichtigkeit wie Breitband-Geschwindigkeit und -Kosten. Die Scorecard bewertet Länder auch nach ihrer Vielfältigkeit, dem Verhältnis von weiblichen zu männlichen Angestellten in wichtigen Altersgruppen, dem Anteil von Einwanderern an der Landesbevölkerung sowie hinsichtlich Gedankenfreiheit und Recht auf freie Meinungsäußerung.

"Die Trendlinien sind klar. Innovation wird dort gefördert, wo Regierungen für neue Ideen empfänglich sind, wo Menschen viel Freiheit und eine saubere Umwelt genießen und wo Innovatoren willkommen sind", fügte Shapiro hinzu. "Innovation bestimmt die Zukunft von Ländern, weil sie wirtschaftliches Wachstum unterstützt und für zukünftige Generationen attraktive Arbeitsplätze schafft. Die Hochschulabgänger, die heute in den Arbeitsmarkt eintreten, möchten nicht mehr in Fabriken wie frühere Generationen arbeiten, vielmehr möchten sie ihre Kreativität und Neugier einsetzen, um für Menschen weltweit eine bessere Zukunft zu schaffen."

Weitere wichtige Ergebnisse, geordnet nach dem Abschneiden der Länder:

Die vielfältigsten Länder sind Australien, Kanada, Singapur und Schweden

Die Länder mit der größten individuellen und politischen Freiheit in der Welt sind Kanada, die Niederlande, Finnland, Schweden, Dänemark und Portugal

Die Länder, die im Durchschnitt die schnellsten und erschwinglichsten Internetverbindungen haben sind das Vereinigte Königreich, Finnland, Südkorea, Schweden, Deutschland, Dänemark, Österreich und die Niederlande

Die Länder mit den qualifiziertesten Arbeitskräften sind Singapur, Israel, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Schweden und Neuseeland

Die Länder mit den innovationsfreundlichsten Steuersystemen sind Singapur, China, Panama, Chile, Irland und Kanada

Die Länder mit den höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts sind Israel, Südkorea, Japan, Schweden, Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland und die USA

Die Länder mit der stärksten unternehmerischen Aktivität sind Australien, das Vereinigte Königreich, Neuseeland, die USA, Singapur, Irland und Schweden

Die Länder, die Menschen und Unternehmen am ehesten befähigen, Drohnentechnik zu testen und einzusetzen sind Australien, Finnland, Portugal, Singapur und Schweden

Die Länder, die den ungehinderten Betrieb von Mitfahrgelegenheiten am meisten unterstützen sind Finnland, Panama, Peru, Polen, Ruanda, Südafrika und Mexiko

Die Länder mit den besten staatlichen Rahmenwerken für kurzfristige Hausvermietungen sind Chile, Dänemark, Finnland, Israel, Mexiko, Nigeria, Peru, Portugal und Südafrika

Die Länder, die es Menschen und Unternehmen am ehesten erlauben, selbstfahrende Fahrzeuge zu testen und einzusetzen sind Australien, Österreich, die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Spanien, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA

Die Länder mit der geringsten Wasser- und Luftverschmutzung sind Australien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Portugal, Spanien, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA

In ihrer ersten Ausgabe der International Innovation Scorecard zog die CTA eine Reihe von Indikatoren in Betracht, bevor sie eine endgültige Liste von Ländern festgelegt hat. Für die Bewertung nach der Scorecard kommen Länder in Frage, die zwei Leitlinien entsprechen: die Regierung muss die Möglichkeit haben, die öffentliche Politik zu beeinflussen, und öffentlich verfügbare, verifizierbare und unabhängige Informationen von Drittparteien müssen existieren und mit anderen Nationen verglichen werden können. Zukünftig wird die CTA den Umfang der Scorecard ausweiten und mehr Länder in Betracht ziehen.

Im April wird die CTA die fünfte Ausgabe der Innovation Scorecard für die USA herausgeben, die alle 50 US-Bundesstaaten einstuft.

Weitere Informationen über die Scorecard finden Sie unter www.internationalscorecard.com.

