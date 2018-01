WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu nachhaltigen Investments:

"Die Anleger wollen Risiken minimieren. Firmen, die ihre Geschäftspolitik nach nachhaltigen Kriterien ausrichten, können das bieten. Doch Vorsicht: Auch in diesem Markt tummeln sich noch jede Menge schwarze Schafe. Sie locken mit astronomischen Renditen, sind unterm Strich aber windige Offerten mit viel zu hohen Risiken. Man kommt also auch in diesem Segment nicht darum herum, die Angebote auf Herz und Nieren zu prüfen."/yyzz/DP/he

AXC0011 2018-01-11/05:35