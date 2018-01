BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Offenen Brief von Catherine Deneuve gegen metoo:

"Catherine Deneuve hat der Zeitung "Le Monde" einen Brief geschrieben, in dem sie ein Ende der "Denunziationskampagne" gegen Männer fordert. 100 prominente Französinnen haben unterschrieben. Sie warnen vor einem "Klima einer totalitären Gesellschaft", das die metoo-Kampagne erzeugt habe. Der Brief lässt jeden erleichtert aufatmen, der in den vergangen drei Monaten dachte, verrückt zu werden. metoo war überall. Alle Männer waren Schweine, alle Frauen Opfer. Frauen erklärten der Welt, dass jedes Kompliment ein Übergriff sein kann. 50 Jahre sexuelle Befreiung und Emanzipation, die noch viel ältere Fähigkeit, sich zu respektieren und in die Grenzen zu weisen - das alles war pulverisiert und weggeblasen. Nun endlich sagt die große Catherine Deneuve: Stop mit dem Unsinn! Wie gut das tut."/be/DP/he

