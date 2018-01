LÜBECK (dpa-AFX) - "Lübecker Nachrichten" zu Sondierung/GroKo:

"Union und SPD sollten sich schnell der Ernsthaftigkeit des Schlamassels bewusst werden, in dem sie nach wenigen Tagen gemeinsamer Verhandlungen stecken. Wenn die Verantwortlichen in einigen Wochen die Unterschrift unter einen Koalitionsvertrag setzen wollen, müssen sie mit Zukunftsthemen für sich begeistern. Das bedeutet, sich der Infrastruktur in Stadt und Land zu widmen, in Bildung zu investieren und eben keine milliardenschweren Rentengeschenke zu verteilen, wie es besonders SPD und CSU gerne wollen."/yyzz/DP/he

