Zwei Jahre lang stritten die Türkei und Deutschland fast ständig miteinander. Damit soll nun Schluss sein, sagt der türkische Außenminister. Er hofft auf Annäherung und Dialog - ohne von eigenen Positionen abzurücken

Wenn in den vergangen zwei Jahren von den deutsch-türkischen Beziehungen die Rede war, dann oft im Zusammenhang mit Streits oder einem "neuen Tiefpunkt" im Verhältnis zwischen Ankara und Berlin. Egal welche Seite man danach gefragt hatte: Schuld waren immer die anderen. Doch jetzt hofft die türkische Regierung auf bessere Beziehungen in diesem Jahr.

"Wir wollen alles tun für eine bessere Atmosphäre", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch im Gespräch mit deutschen Journalisten in seinem Wahlkreis im südtürkischen Antalya. Er erwarte außerdem eine Ausweitung der Zollunion, über die die Europäische Union und der EU-Beitrittskandidat Türkei den gegenseitigen Handel erleichtern wollen. Dabei stellte Ankaras Chefdiplomat klar: "Wir beugen uns niemals einer Nation, nur weil wir wirtschaftlich von ihr abhängig sind."Die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland waren für mindestens zwei Jahre gefangen in einem Strudel bilateraler Streits. Die Liste der Ereignisse ist lang. Sie reicht vom "Schmähgedicht" des Komikers Jan Böhmermann über den Abzug von Bundeswehrsoldaten aus dem türkischen Incirlik bis hin zu den Nazi-Vergleichen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan. Der Konflikt wurde zudem genährt von den Auftrittsverboten für türkische Politiker in Deutschland, der Kritik am besonders harten Vorgehen gegen mutmaßliche Putschisten in der Türkei und der Drohung von Kanzlerin Merkel im Wahlkampf, sich für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einzusetzen.

Doch jetzt soll alles besser werden. Der hart geführte Bundestagswahlkampf ist vorbei. Gleichzeitig hat die türkische Regierungspartei AKP mit einem umfangreichen Verfassungsreferendum im April 2017 ein für sie wichtiges Etappenziel erreicht. "Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr bessere Ergebnisse bei der Zusammenarbeit erreichen", erklärte Ankaras Außenminister Cavusoglu. Dann würde sich auch die Rhetorik entspannen.

So wolle der türkische Präsident Erdogan Kanzlerin Merkel nach der Bildung einer neuen Bundesregierung in die Türkei einladen oder selber nach Deutschland reisen. "Wir sollten den Dialog aufrechterhalten", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...