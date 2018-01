FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Richemont Q3 Trading Update 07:00 D: Südzucker Q3-Zahlen 07:00 D: Hella Halbjahreszahlen (Call 9 h) 08:00 GB: Marks & Spencer Q3 Trading Update 08:00 GB: Tesco Q3 und Weihnachtsumsatz 13:00 USA: Delta Air Lines Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 J: Frühindikatoren 11/17 (vorläufig) 09:00 E: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: Konjunkturboom in Deutschland - die wirtschaftliche Lage zum Jahreswechsel 2017/18 + 1000 Pk Statistisches Bundesamt zum Bruttoinlandsprodukt 2017 + 1000 Pk des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Industrieproduktion 11/17 12:00 PL: Verbraucherpreise 12/17 13:00 EU: EZB Sitzungsprotokoll 14.12.17 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 21:30 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält eine Rede in New York SONSTIGE TERMINE 05:00 B: Bertelsmann-Studie zur Einstellung der europäischen Bevölkerung zur Globalisierung und zur Rolle der EU 10:00 D: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Jahresauftakt u.a. mit BDI-Präsident Dieter Kempf, Berlin 10:00 A: Italien stellt als neues OSZE-Vorsitzland seine Schwerpunkte für dieses Jahr vor 10:00 D: Der Netzbetreiber Amprion stellt den Korridor für die "Stromautobahn" von der Nordsee nach Nordrhein-Westfalen vor, Wesel 10:00 D: Verkündungstermin vor dem OLG Düsseldorf im Rechtsstreit zwischen den Rasierklingenherstellern Gillette und Wilkinson Wilkinson hat preiswerte Ersatzklingen für den Nassrasierer "Mach 3" des Konkurrenten Gillette produziert. Gillette sieht dadurch seine Patente verletzt und hat den Rivalen verklagt. 10:30 D: Fortsetzung Haustarif-Verhandlungen bei Volkswagen Bei VW endet der Entgelttarifvertrag am 31. Januar 2018. 14:00 D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg 15:30 D: NordLB Telefonkonferenz u.a. zu "Auswirkungen der US-Steuerreform auf europäische, insbesondere deutsche Unternehmen" L: Das höchste Gericht Luxemburgs entscheidet in der Affäre um die sogenannten "Luxleaks" USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

