Düsseldorf (ots) - Der künstlerische Direktor des Ballett am Rhein, Martin Schläpfer, zieht sich ab dem nächsten Jahr aus den Leitungsaufgaben seiner Kompagnie zurück. "Ich werde nicht mehr Captain sein", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Allerdings sei das kein Rückzug in Raten, er wolle sich lediglich stärker auf seine künstlerische Arbeit konzentrieren. Künftig wird er die Position eines Haus-Choreografen übernehmen. Das verpflichtet ihn nur noch zu einer Uraufführung pro Spielzeit. Außerdem steht es Schläpfer frei, an anderen Häusern zu arbeiten. Seine Führungsaufgaben für die Kompagnie der Rheinoper in Düsseldorf und Duisburg übernimmt Ballettdirektor Remus Sucheana. Bereits seit 2016 hatte er mit Schläpfer eine Doppelspitze gebildet. Der gebürtige Schweizer hat das Ballett am Rhein 2009 übernommen und schnell zu einem Spitzenensemble geformt. Die Zeitschrift "tanz" kürte ihn 2010 zum "Choreographen des Jahres" und sein Ensemble 2013, 2014, 2015 und 2017 zur "Kompanie des Jahres". Schläpfers Vertrag als neuer "Choreographer in Residence" läuft bis zur Spielzeit 2023/24.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621