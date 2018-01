Die CES und die Technikskepsis: Wir Deutschen lieben Bargeld

Wir Deutschen lieben unser (Bar-)Geld. Das war bereits zu D-Mark so und ist seit es den Euro gibt nicht anders. Auch in Zeiten von Plastikgeld oder noch moderner - Bezahlen per Smartphone - kommt dem "Cash" eine unverändert große Rolle zu. Das hat auch viel mit der Technikskepsis zu tun…

Bargeld lacht. Nach einer aktuellen Umfrage des Marktwächterteams der Verbraucherzentrale Sachsen hat Bargeld einen hohen Stellenwert bei den heimischen Verbrauchern. Rund 38 Prozent der befragten Girokontobesitzer geben an mindestens einmal pro Woche Bargeld am Geldautomaten abzuheben. Weitere 27 Prozent der Befragten geben an alle zwei Wochen, und 23 Prozent mindestens einmal pro Monat Bargeld am Automaten zu beziehen. Die durchschnittliche Abhebesumme am Geldautomaten beträgt 248 Euro pro Verfügung.

Der Betrag variiert mit dem Alter der Befragten. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt er mit knapp 127 Euro deutlich darunter und bei den über 70-jährigen Verbrauchern mit rund 339 Euro weit darüber. Andere Möglichkeiten des Bargeldbezuges, wie beispielsweise an Tankstellen oder an Supermarktkassen, stoßen bei Verbrauchern auf geringe Akzeptanz. Mit 78 Prozent bezieht die Mehrheit der Befragten nie und weitere zehn Prozent alle drei Monate oder seltener Bargeld an Supermarkt- oder Tankstellenkassen.

