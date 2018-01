=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Lippstadt *** 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 09:55 DE/PK zum BIP 2017, Berlin preisbereinigt verkettet PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vj *** 10:00 DE/CDU, CSU und SPD, Letztes der fünf Sondierungsgespräche, Berlin 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 14. Dezember 14:00 DE/IG Metall Baden-Württemberg und Südwestmetall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, Böblingen *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 250.000 21:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Securities Industry and Financial Markets Association, New York - DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen, Hannover ===

