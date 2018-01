Trin - Ein gesunder Bergwald schützt uns alle. Vor Naturereignissen und vor verschmutzter Luft. Rund 2000 Freiwillige pflegen gemeinsam mit dem Bergwaldprojekt jedes Jahr die Schweizer Bergwälder und helfen so mit, dass dieser - besonders auch in Zeiten des Klimawandels - wichtige Schutz weiterhin erhalten bleibt.

Die Sommer sind heiss, die Winter nicht mehr so kalt wie früher. Das hat Einfluss auf die Bergwälder, sie sind ein sensibles Ökosystem, das zwar langsam, aber sensibel auf derartige Veränderungen reagiert. Das Bergwaldprojekt geht seit über 30 Jahren mit Freiwilligen in die Bergwälder der Schweiz und pflegt sie, damit sie ihre Schutzfunktion möglichst optimal wahrnehmen. Die Veränderungen durch das aktuelle Klima werden ersichtlich, darauf wird in den Projektwochen ...

