Novartis ernennt eine erfahrene Pharma-Führungskraft mit starken Marketingfähigkeiten, um das Onkologiegeschäft weiter zu entwickeln

Novartis ernennt ad interim Leiter für die Global Drug Development Organisation

Basel, 11. Januar 2018 - Novartis gab heute bekannt, dass Elizabeth (Liz) Barrett, derzeit Global President Oncology bei Pfizer, Inc., mit Wirkung zum 1. Februar 2018 zum CEO Novartis Oncology und Mitglied der Novartis Geschäftsleitung ernannt wurde. Sie wird in Basel stationiert sein. Frau Barrett tritt die Nachfolge von Bruno Strigini an, der aus persönlichen Gründen von seiner Position zurückgetreten ist.

Vasant (Vas) Narasimhan, designierter CEO von Novartis, sagte: "Liz ist eine sehr erfahrene und anerkannte Führungskraft im Onkologiegeschäft mit einem beeindruckenden Erfolgsausweis beim Aufbau von Geschäftsorganisationen in den USA, Europa und weltweit: Sie war entscheidend beteiligt an der Einführung neuer kommerzieller Modelle, beim Vorantreiben von Innovationen in enger Partnerschaft mit Forschung und Entwicklung, und bei der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Ihre langjährige Erfahrung im kommerziellen Bereich der Pharmaindustrie, ihre Marketingfähigkeiten und ihre langfristige Sichtweise machen Liz zu einer idealen Ergänzung für die Weiterentwicklung unseres Onkologiegeschäfts. "

Elizabeth Barrett kommentierte: "Ich fühle mich geehrt, bald für Novartis, einem anerkannten Pionier in der Onkologie, zu arbeiten. Ich möchte diese einflussreiche Führungsrolle dazu nutzen, transformative Fortschritte in der Onkologie voranzutreiben."

Frau Barrett war in Ihrer bisherigen Karriere in zahlreichen Führungspositionen in der Pharmaindustrie und im Konsumgütersektor tätig. In ihrer derzeitigen Rolle bei Pfizer leitete sie das Onkologiegeschäft während einer signifikanten Wachstumsphase, die in weniger als drei Jahren erreicht wurde. Bevor sie 2009 zu Pfizer kam, arbeitete sie bei Cephalon, Inc. und Johnson & Johnson. Sie begann ihre Karriere 1984 bei der Kraft Foods Group, Inc.

Frau Barrett ist US-Bürgerin und hat in den USA und Europa gelebt und gearbeitet. Sie erwarb einen MBA in Marketing von der Saint Joseph's Universität in Philadelphia und einen BSc in Business Administration von der University of Louisiana.

Novartis gab heute auch bekannt, dass Robert Kowalski, Leiter Global Regulatory Affairs, mit Wirkung zum 1. Februar 2018 die ad interim Führung der Global Drug Development Organisation übernehmen wird. Dr. Kowalski ist seit Februar 2016 Leiter des Bereichs Global Regulatory Affairs bei Novartis und hatte eine wichtige Führungsrolle bei der Zulassung von mehreren bahnbrechenden Medikamenten - einschliesslich unserer revolutionären CAR-T-Therapie Kymriah. Die definitive Ernennung des Leiters oder der Leiterin der Global Drug Development Organisation wird zu gegebener Zeit erfolgen.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Mitteilung sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis, mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), bietet ein diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnissen so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln, kostengünstigen generischen Medikamenten und Biosimilars sowie Produkten für die Augenheilkunde. Novartis hat in all diesen Bereichen weltweit führende Positionen inne. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz von USD 48,5 Mrd. und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe von rund USD 9,0 Mrd. aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen rund 121 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitstellenäquivalente) und verkaufen Produkte in etwa 155 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com (http://www.novartis.com/).

