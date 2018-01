Die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist nicht immer einfach. Arbeitnehmer möchten vor allem positive Anreize und Wertschätzung erfahren. Viele Unternehmen scheinen aber Schwierigkeiten zu haben, genau dies zu vermitteln. In der Hoffnung, dass ein grosser Name schon genügend Strahlkraft auf Bewerber ausübt, überdenken Unternehmen häufig nicht, was sie am "Wie wir in Zukunft zusammenarbeiten" drehen können.

Die Reaktion der Arbeitnehmer zeigt aber deutlich, dass sie dann langfristig bei einem Unternehmen bleiben, wenn dieses seine Mitarbeiter wertschätzend behandelt. Die negative Konsequenz, wenn dem nicht so ist: Es wird "mit den Füssen abgestimmt" und sich eine neue Stelle gesucht. Sinnhaftigkeit im Tun ist ein grosses Schlagwort. Fairness. Kooperation. Viele Werte werden dieser Tage gerade rund um HR kommuniziert. Idealerweise mit einer nachvollziehbaren "Brücke ins Business". Die grösste Herausforderung für Personalverantwortliche 2018 besteht also darin, die besten Köpfe für ihr Unternehmen zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Daneben sieht Joachim Skura, HCM Thought Leader bei Oracle, für das kommende Jahr noch weitere Trends, die HR-Manager dringend beachten sollten:

Trend 1: Employee Engagement Plus/2.0/4.0

Employee Engagement war in den letzten fünf Jahren DAS Buzzword im HR. Aber obwohl viele Unternehmen das Thema Talentmanagement in den Fokus gerückt und ihre Unternehmenskultur überdacht haben, zeigen sich meist wenige Verbesserungen. Stattdessen stagnieren die Produktivitätslevel der Arbeitnehmer weltweit seit Jahren - ein deutlicher Fingerzeig, dass hier noch viel Luft nach oben ist.

Das Problem: Oftmals investieren Unternehmen viel Zeit und Geld, um auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen - aber das ist nur ein Teilaspekt der "Mitarbeitererfahrung". Mindestens genauso wichtig sind Faktoren wie Teamdynamik und das Arbeitsklima insgesamt.

Ziel muss es demnach sein, den Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, von dem sie mental und emotional profitieren und das sie so motiviert, stets ihr Bestes zu geben. Und wann ist das der Fall? Meiner Meinung nach, wenn ich erfolgreiche Businessprojekte umsetzen kann. HR muss also das Business soweit verstehen, um relevante Projekte mitdiskutieren zu können und eine "Machen lassen"- und "Ausprobieren lassen"-Kultur kreieren.

Trend 2: Kompetenz recruiten - nicht die "tolle Show"

Es ist ein statistischer Fakt, dass die Bevölkerungspyramide schrumpft. Wenn wir also nicht alle im Durchschnitt klüger werden, dann wird Kompetenz knapper. Neue Wege müssen im Recruiting beschritten werden, eingefahrene Standard-Recruitingprozesse müssen hinterfragt und neue Sourcing-Prozesse für das Unternehmen getestet werden.

Auch beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...