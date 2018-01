Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HVB - Am Donnerstag beginnt am Landgericht München der Schadensersatzprozess der HypoVereinsbank gegen drei frühere Vorstände. Die Bank will wegen illegaler Cum-Ex-Geschäfte rund 180 Millionen Euro Schadenersatz. Nach Informationen des Handelsblatts haben die drei Beklagten nun ihrerseits ehemaligen Vorstandskollegen den Streit verkündet und sie damit in den Streit hineingezogen. (Handelsblatt S. 30)

SIEMENS - Siemens hat in den zurückliegenden zehn Jahren mehr als 300 Millionen Euro an Fördermitteln aus dem Bundeshaushalt erhalten. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Pascal Meise hervor. Siemens hatte im November die Streichung von 6.900 Stellen weltweit angekündigt, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Die jetzt von Stellenabbau und Werkschließungen betroffenen Standorte erhielten seit 2007 knapp 35 Millionen Euro Förderung vom Bund. Noch im vergangenen Jahr zahlte der Bund knapp 1,2 Millionen Euro für die betroffenen Siemens-Standorte in Mülheim/Ruhr, Leipzig und Görlitz. Zudem hat die Bundesregierung seit 2007 für Siemens Exportgarantien von mehr als 9,7 Milliarden Euro übernommen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

THYSSENKRUPP - Betriebsratschefs der Stahlstandorte von Thyssenkrupp in Bochum und Duisburg-Hüttenheim haben Zustimmung zum geplanten Tarifvertrag vor der Fusion mit den indischen Konzern Tata signalisiert. "Jetzt haben wir vier Jahre Zeit, uns wieder vernünftig aufzustellen", sagte Werner von Häfen, der Betriebsratschef von Thyssenkrupp in Duisburg-Hüttenheim, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. "Ich gehe davon aus, dass es Zustimmung gibt", fügte er hinzu. Auch der Bochumer Betriebsratschef Harald Pfennig bezeichnete das Angebot der Konzernführung zur Job- und Standortsicherung gegenüber der WAZ als "annehmbar", zugleich betonte er: "Jetzt haben die Kollegen das Wort." Das Wahlergebnis will die IG Metall am 5. Februar veröffentlichen. (WAZ)

CHECK 24 - Versicherungsvertreter werfen dem Vergleichsportal Check 24 Verbrauchertäuschung vor. Es droht erneut eine Klage. Nach Ansicht der Versicherungswirtschaft ist Check 24 eine Verkaufsmaschine, die für die Vermittlung von Versicherungen Provisionen kassiert, was dem Kunden jedoch nicht klar ist. (FAZ S. 22)

REWE - Die Lebensmittelkette Rewe setzt sich an die Spitze der Anti-Zucker-Bewegung. "Wir werden 2018 die ersten hundert zuckerreduzierten Produkte ins Sortiment einführen. Bis 2020 sollen für alle Eigenmarken Produkte mit gesenktem Zuckergehalt verfügbar sein", kündigte Einkaufschef Hans-Jürgen Moog an. (Welt S. 12)

DELPHI - Mary Gustanski, die Technikchefin des US-Automobilzulieferers Delphi, hat klare Vorstellungen davon, wie sich die Pkw-Antriebstechnik entwickeln wird. Die Zeit des Dieselantriebs sei schneller vorbei, als die meisten Konzernmanager heute glaubten. Ihre Prognose: Durch künstliche Intelligenz werden Verbrennungsmotoren künftig effektiver und umweltfreundlicher. (Handelsblatt S. 17)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2018 00:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.