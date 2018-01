Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Im bislang größten Steuerskandal in Deutschland ermitteln Staatsanwälte und Steuerfahnder inzwischen in 417 Fällen gegen Banken und andere Verdächtige, die den Fiskus um insgesamt 5,3 Milliarden Euro betrogen haben oder dies versucht haben sollen. Nach Erkenntnissen der Ermittler haben viele Geldinstitute den Fiskus bei Aktiengeschäften jahrelang getäuscht und sich eine nur einmal gezahlte Steuer auf Dividendenerlöse mehrmals erstatten lassen. Die Staatsanwaltschaft in Köln, bei der die meisten Ermittlungen laufen, droht inzwischen mit Gefängnisstrafen. (SZ S. 13)

BANKEN - Seit Jahren kämpft der Bundesverband deutscher Banken (BdB) gegen den Bedeutungsverlust. Jetzt bietet der Brexit die Chance, sich zu internationalisieren. Deshalb erwägt die Führungsspitze auch einen Schulterschluss mit dem Verband der Auslandsbanken. Nach Informationen des Handelsblatts will der Bankenverband die Gunst der Stunde nutzen und seine Arbeit für die in Deutschland präsenten internationalen Geldhäuser kräftig ausweiten. "Wir wollen unsere Aktivitäten für die Auslandsbanken ausbauen. Banken, die neu nach Frankfurt kommen oder ihr Geschäft erweitern, haben andere Bedürfnisse. Wir arbeiten derzeit an einem Konzept", sagte der neue Hauptgeschäftsführer des BdB, Christian Ossig, dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 28)

GROKO - Die Ausgabenwünsche der Sondierungsfachgruppen von Union und SPD haben sich am Mittwoch laut einem aktuellen Finanztableau auf rund 100 Milliarden Euro summiert. In dem vierseitigen Finanztableau seien noch nicht alle Ausgabenpläne enthalten, da einzelne Sondierungsgruppen ihre Beratungen noch nicht beendet hätten, hieß es in Kreisen der drei Parteien. Der finanzielle Spielraum für eine mögliche große Koalition von 45 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode würde damit deutlich überschritten. (Rheinische Post)

VERKEHR - Union und SPD wollen in einer neuen großen Koalition die Ausgaben für die kommunale Infrastruktur verdreifachen. "Wir werden die Mittel für das Gemeindeverkehrfinanzierungsgesetz erhöhen und dynamisieren, um Ende 2021 ein Volumen von 1 Milliarde Euro pro Jahr zu erreichen", heißt es in dem Papier der Arbeitsgruppe Wirtschaft/Verkehr. (FAZ S. 15)

ARBEITSLOSENBEITRAG - Die FDP macht sich für eine rasche Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags stark. In einem von Fraktionsvize Michael Theurer erstellten Gesetzentwurf fordert sie, den Beitrag von derzeit 3,0 Prozent auf 2,5 Prozent zu senken. Arbeitnehmer und Arbeitgeber würden dadurch um zusammen rund 5,5 Milliarden Euro entlastet. Den Gesetzentwurf wollen die Liberalen so schnell wie möglich in den Bundestag einbringen. (Handelsblatt S. 9)

January 11, 2018

