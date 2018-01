Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat sich bis Ende letzten Jahres dynamisch bis in den runden Bereich von 20.000 US-Dollar hochgeschraubt und an dieser Stelle ein klassisches Doppeltop etabliert. Nur wenig später folgte ein regelkonformer Abverkauf, der bis ganz knapp an das 61,8 % Fibonacci-Retracement abwärts reichte. Seitdem konsolidiert die Kryptowährung Bitcoin den vorausgegangenen Abverkauf zwar grob zur Oberseite aus, allerdings spielt sich die Gegenbewegung innerhalb eines steigenden Keils ab. Steigende Keile werden nach charttechnischen Regeln aber überwiegend zur Unterseite aufgelöst, wodurch noch eine weitere Verkaufswelle auf Investoren zukommen könnte. Gleichzeitig bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...