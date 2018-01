Südkorea will den Börsenhandel mit Kryptowährungen verbieten. Ein Gesetz sei in Vorbereitung heißt es. Auch der US-Senat will sich im Februar mit den Risiken des Bitcoins befassen.

Südkoreas Justizminister hat am Donnerstag ein Verbot des Börsenhandels von Kryptowährungen angekündigt. Ein entsprechendes Gesetz sei in Vorbereitung, sagte Park Sang Ki vor Journalisten. Es gebe große Bedenken hinsichtlich der virtuellen Währungen und daher bereite das Ministerium ein Verbot des Handels über entsprechende Börsen vor. Details zu den Planungen nannte der Minister ...

