The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0225173316 ALFA BOND ISS. 13-18 REGS BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4T9E3 DZ BANK IS.A713 BD00 BON EUR N

CA NW6R XFRA DE000NRW23C4 LAND NRW SCHATZ14R1289 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011345545 FONCIERE REG 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US34540UAA79 FORD MOTOR CRED. 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US78008SVD51 ROYAL BK CDA 13/18 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1J766 DZ BANK IS.A429 BD01 BON EUR N

CA XFRA US02687QDG01 AMER.INTL GRP 07/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US45818WBG06 INTER-AMER.DEV.BK 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US4581X0CL05 INTER-AMER.DEV.BK 14/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US94974BFG05 WELLS FARGO 12/18 MTN BD01 BON USD N

CA NZ6E XFRA XS0843329250 NESTLE HLDGS 12/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0864383053 DT.BK.LOND.MTN.13/18 MN BD01 BON MXN N

CA XFRA XS1167316220 NED.WATERSCH. 15/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1167493607 M.BENZ (AU)PAC. 15/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA CA36158ZBK18 GE CAP. CDA FDG 2037 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000BLB5NX5 BAY.LDSBK.IS.S.30422 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4U08 HSH NORDBANK NV BO9/14 BD02 BON EUR N

CA 0JDG XFRA US24422EST72 DEERE -JOHN- CAP. 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US24422ESU46 DEERE -JOHN- CAP.2018 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0334370565 BARCL. BK 07/23 FLR MTN BD02 BON GBP N

CA GCWQ XFRA XS0340180149 GE CAP.EURO.FUND. 08/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0875330697 GENERAL ELECT. 13/18 MTN BD02 BON SEK N

CA XFRA XS0875331745 GENERAL ELEC.13/18FLR MTN BD02 BON SEK N