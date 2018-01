The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GSNP4 K.F.W.ANL.V.2018/2020 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSNR0 K.F.W.ANL.V.18/2028 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRM2 DEKA IHS SERIE 7587 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N5P9 DEKA NOK FESTZINS 18/21 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000DK0N5S3 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19T18 DT.BANK MTN 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19T26 DT.BANK MTN 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4LX3 HSH NORDBANK IS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH50D6 HSH NORDBANK HERBFZ 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB09PE1 LBBW STUFENZINS 16/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB09QH2 LBBW STUFENZINS 16/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB09QK6 LBBW STUFENZINS 16/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QLA6 LBBW GM-FLOATER 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNG5 LBBW NK STUFENZINS 13/19 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000LB0SYB3 LBBW GM-FLOATER 13/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TUM6 LBBW GM-FLOATER 13/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0UX56 LBBW GM-FLOATER 13/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VEQ7 LBBW GM-FLOATER 13/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1D023 LBBW NK-STUFENZINS 17/21 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000LB1DZH7 LBBW NK-STUFENZINS 17/22 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000LB1M0K3 LBBW NK-STUFENZINS 17/21 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000LB1M206 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB1P0M6 LBBW IHS FLR 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0D62 EFSF 18/25 MTN BD01 BON EUR N