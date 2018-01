FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30 0.041 EUR

EUN5 XFRA IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 0.505 EUR

OSXN XFRA LU1254455949 OSSIAM ISX EMVHD UETF1DEO 4.141 EUR

C8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.323 EUR

H0H1 XFRA US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS 0.370 EUR

IQQJ XFRA IE00B02KXH56 IS MSCI JAP.U.ETF USD D 0.068 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.371 EUR

EUNT XFRA IE00B4L60045 ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD 0.327 EUR

CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD 0.123 EUR

IUS6 XFRA IE00B3B8Q275 ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 0.469 EUR

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.195 EUR

EUN9 XFRA IE00B4WXJG34 ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 0.244 EUR

EUN8 XFRA IE00B4WXJH41 ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD 1.089 EUR

EUNH XFRA IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 0.396 EUR

EUNI XFRA IE00B3F81G20 ISHSIII-MSCI EM SM.C.DL D 0.583 EUR

IS0S XFRA IE00B6QGFW01 ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLD 0.844 EUR

EUN4 XFRA IE00B3DKXQ41 ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS 0.637 EUR

EUNR XFRA IE00B4L5ZG21 ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS 0.786 EUR

IUSP XFRA IE00B5M4WH52 ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD 1.353 EUR

EUNS XFRA IE00B4L5ZY03 ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD 0.273 EUR

EUN3 XFRA IE00B3F81K65 ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS 0.444 EUR

IUS3 XFRA IE00B2QWCY14 ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD 0.233 EUR

IS06 XFRA IE00BSKRK281 ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD 0.038 EUR

2B7N XFRA IE00BRHZ0398 ISHSIII-MSCI T.UK RE LSD 0.025 EUR

EUNU XFRA IE00B3F81409 ISHSIII-GL.AGGR.BD DL DIS 0.007 EUR

SXRF XFRA IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. 0.052 EUR