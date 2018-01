FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH35R7 HSH NORDBANK RZ 1 13/21 0.000 %

WRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.100 EUR

1US XFRA US91731KAA88 USB CAP. CAP ITS

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.108 EUR

TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.067 EUR

SLH XFRA US8081941044 SCHULMAN INC., A. DL 1 0.171 EUR

RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.108 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.217 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.768 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.092 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.087 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 1.249 EUR

ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.308 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.156 EUR

OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 0.999 EUR

0CDA XFRA US16944W1045 CHINA DIST.ED.HLDGS ADR/4 0.375 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 1.665 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.175 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.291 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.233 EUR

7S8 XFRA KYG8187G1055 SITC INTL HLDG.REGS HD-10 0.011 EUR

ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.043 EUR

QY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.024 EUR

BSB XFRA GB0001411924 SKY PLC LS -.50 0.113 EUR

XFRA DE000HSH4H62 HSH NORDBANK MZC 11 13/18 0.000 %

TGO XFRA FR0005691656 TRIGANO SA INH. EO 4,2567 1.300 EUR

9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. 0.057 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.215 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.033 EUR

EBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.009 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.067 EUR

IUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.173 EUR

PFH XFRA GB00BM4NV504 PATISSER.HLDGS (WI) LS-01 0.027 EUR

85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.258 EUR

4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.591 EUR