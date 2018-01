LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella hat unter anderem dank wachsender Nachfrage nach Elektronik für Fahrerassistenzsysteme ein überraschend starkes erstes Geschäftshalbjahr hingelegt. Der Umsatz zog im Zeitraum von Juni bis November im Vorjahresvergleich um 8 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Um Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe bereinigt wäre der Erlös um 9,3 Prozent geklettert. Das lag auch an guter Nachfrage nach den Lichtsystemen der Lippstädter sowie Spezialprodukten für Land- und Baumaschinen.

Das um Sonderkosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um 9 Prozent auf 293 Millionen Euro. Umsatz und operatives Ergebnis fielen damit besser aus als von Analysten gedacht. Den Ausblick bestätigten die Westfalen. Unter dem Strich verdiente Hella mit 199 Millionen Euro 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./men/jha/

