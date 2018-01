Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 11. Januar 2018

Partners Group meldet Kundennachfragen von EUR 13 Mrd. und Investitionsaktivitäten in Höhe von USD 13 Mrd. im Jahr 2017; das verwaltete Vermögen stieg um 14% auf EUR 62 Mrd.; dieBandbreite für erwartete Kundennachfragen 2018 beträgtEUR 11-14 Mrd.

EUR 13 Mrd. an Kundennachfragen 2017; verwaltetes Vermögen steht bei EUR62Mrd.

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt 2017 von seiner globalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13.3 Mrd. über sämtliche Anlageklassen hinweg. Aufgrund der Nachfrage nach Programmen und Mandaten stieg das gesamte verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2017 auf EUR 61.9 Mrd. an (31. Dezember 2016: EUR 54.2 Mrd.), was einem Nettoanstieg von 14% entspricht.

Das gesamte verwaltete Vermögen teilt sich zum 31. Dezember 2017 wie folgt auf: EUR 32 Mrd. Private Equity (51%), EUR 11 Mrd. Private Debt (18%), EUR 11 Mrd. Private Real Estate (17%) sowie EUR 8 Mrd. Private Infrastructure (14%).

Entwicklung des verwalteten Vermögens 2017

Die Kundennachfragen in Höhe von insgesamt EUR 13.3 Mrd. im Jahr 2017 lagen moderat über der für das Gesamtjahr erwarteten Bandbreite von EUR 10-12 Mrd. Diese Rekordsumme beruht auf einer Kombination aus einer soliden Pipeline an Investitionsmöglichkeiten und einer starken Nachfrage nach Kernprogrammen und Mandaten der Firma. Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen beliefen sich 2017 gesamthaft auf EUR -4.1 Mrd. (kommunizierte Bandbreite von EUR -3 bis -4 Mrd.).

Da 36% des gesamten verwalteten Vermögens von Partners Group in US-Dollar denominiert ist, beeinflusste die Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro um 12% in dieser Periode das verwaltete Vermögen in Euro negativ. Die Fremdwährungseffekte betrugen insgesamt EUR -2.9 Mrd. im Jahr 2017, während die erfolgsabhängigen Wertsteigerungen bestimmter Investitionsprogramme einen positiven Beitrag in Höhe von EUR +1.4 Mrd. leisteten. Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen in dieser Periode um netto EUR 7.8 Mrd. an.

USD 13 Mrd. sehr diszipliniert investiert

Auch 2017 verfolgte Partners Group, wie auch in den vergangenen Jahren, einen sehr disziplinierten und konsequenten Investitionsansatz über die gesamte Plattform hinweg. Die Firma konnte trotz hoher Bewertungen eine Vielzahl von Transaktionen in allen Anlageklassen im Privatmarkt realisieren und insgesamt USD 13.3 Mrd. für ihre Kunden in dieser Periode investieren. Es wurden 3'843 Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen analysiert und lediglich 77 hiervon umgesetzt. Dies entspricht einer Ablehnungsrate von 98%. Die Sekundärmarktspezialisten generierten Investitionsmöglichkeiten mit einem Volumen von insgesamt USD 137 Mrd. und investierten in weniger als 2%.

Christoph Rubeli, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Unser Investitionsansatz in Privatmärkten orientiert sich an strukturellen Veränderungen und transformativen Trends. Dabei fokussieren wir uns insbesondere auf Anlagen in Sektoren, die von globalen Megatrends profitieren und glauben, dass Anlagen mit Hilfe dieser Trends die nötige Unterstützung geboten wird, um im Vergleich zu deren Industrie überdurchschnittliches Wachstum zu erzeugen. Zu solchen Trends gehören die Digitale Transformation, sich verändernde Lebens- und Verbrauchsgewohnheiten neuer Generationen und die Energiewende."

USD 8.3 Mrd. (62% des Gesamtinvestitionsvolumens von USD 13.3 Mrd.) entfielen auf Direkttransaktionen. Davon wurden USD 4.1 Mrd. direkt in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate und Private Infrastructure sowie USD 4.2 Mrd. in Unternehmenskredite investiert. Die Sekundärmarktspezialisten investierten USD 2.2 Mrd. (17% des Gesamtinvestitionsvolumens) in global diversifizierte Privatmarktportfolios, während Kapitalzusagen in Höhe von USD 2.8 Mrd. (21% des Gesamtinvestitionsvolumens) an ausgewählte Privatmarktmanager getätigt wurden, um die Direkt- und Sekundärmarkttransaktionen zu komplementieren.

Starke Gesamtnachfrage auch für 2018 erwartet

Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Partners Group Bruttonachfragen von EUR 11-14 Mrd. (2017: EUR 10-12 Mrd.) sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -4.5 bis -5.5 Mrd. (2017: EUR -3 bis -4 Mrd.).

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "2017 war durch umfangreiche Kundennachfragen nach sämtlichen Kernprogrammen über alle Anlageklassen hinweg gekennzeichnet. Wir haben das neue Jahr mit einer soliden Nachfrage unsererglobalen Kundschaft begonnen und erwarten, in Anbetracht des sehr guten Umfelds, ähnliche Bruttozuflüsse wie im Vorjahr zu verzeichnen."

Heutige Telefonkonferenz

Das Management von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahldaten werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen gerne zur Verfügung gestellt. Das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2017 wird am 20. März 2018 veröffentlicht.

Wichtige Termine 2018

20. März 2018 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2017 9. Mai 2018 Generalversammlung für Aktionäre 12. Juli 2018 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni 2018 11. September 2018 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2018

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

