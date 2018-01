FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG Nach der kleineren Vortagesdelle scheint sich der Dax am Donnerstag wieder zu fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 298 Punkte und damit 0,13 Prozent über seinem Schluss. Zur Wochenmitte hatten ein recht deutlicher Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt der Rally der Aktienbörsen den Wind aus den Segeln genommen. Bei höheren Anleiherenditen können Aktien im Vergleich an Attraktivität einbüßen, zumal viele Investoren nach der jahrelangen Kursrally ohnehin etwas besorgt auf die Bewertungen schauen.

USA: - LEICHT RUNTER - Die Angst an der Wall Street vor steigenden Zinsen hat sich am Mittwoch als recht kurzlebig erwiesen. Die wichtigsten US-Börsenindizes, die zuletzt Rekordmarken in Serie aufgestellt und damit an das starke Vorjahr angeknüpft hatten, konnten ihre ohnehin bescheidenen Verluste im Handelsverlauf eindämmen und standen am Ende noch leicht im Minus.

ASIEN: - VERLUSTE - Asiens Börsen sind der Wall Street am Donnerstag in die Verlustzone gefolgt. Sie verloren damit weiter an Schwung, nachdem der Jahresstart stark begonnen hatte. Beobachter machten eine gewisse Vorsicht aus vor dem Beginn der Bilanzsaison der Unternehmen. Insgesamt hielten sich die Verluste aber in Grenzen.

DAX 13.281,34 -0,78% XDAX 13.270,94 -0,97% EuroSTOXX 50 3.609,83 -0,36% Stoxx50 3.246,40 -0,21% DJIA 25.369,13 -0,07% S&P 500 2.748,23 -0,11% NASDAQ 100 6.662,66 -0,23% Nikkei 225 23.710,43 -0,3% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - GEWINNE - Der Bund-Future dürfte aufgrund der Vorgaben aus dem spätem US-Handel sowie der Entwicklungen in Asien am Morgen mit Gewinnen in den Tag starten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Nichtsdestoweniger sei der Bund-Future angeschlagen.

Bund-Future Schlusskurs 161,32 0,07% Bund-Future Settlement 161,07 0,16%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,20 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1945 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1992 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1950 -0,06% USD/Yen 111,81 0,40% Euro/Yen 133,61 0,34%

ROHÖL:

Brent (März-Lieferung) 69,12 0,02 USD WTI (Februar-Lieferung) 63,50 0,00 USD

