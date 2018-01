Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nur schwer in Gang kommen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nur schwer in Gang kommen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Mittwoch hatte er belastet von einem stärkeren Euro 0,8 Prozent niedriger bei 13.281 Punkten geschlossen.

Auf der Unternehmensseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...