PEKING (dpa-AFX) - China hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach das Land Käufe von US-Staatsanleihen stoppen will. Die zitierte Quelle irre sich oder es handele sich um "Fake News", teilte das staatliche Devisenamt in Peking am Donnerstag mit. Chinas Währungsreserven würden professionell verwaltet und diversifiziert. Wie viel davon in US-Staatsanleihen fließe, hänge von Marktgegebenheiten und vom Investitionsbedarf ab.

Am Vortag hatte der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass Peking erwäge, den Kauf von US-Staatspapieren als Reaktion auf die angespannten Handelsbeziehungen zurückzufahren oder gar zu stoppen. Das hatte die Kurse von US-Staatsanleihen unter Druck gesetzt. Chinesische Gläubiger halten aktuellen Zahlen des US-Finanzministeriums zufolge knapp 1,2 Billionen Dollar an amerikanischen Staatsanleihen und weiteren US-Papieren. Kein anderes Land der Welt bringt es auf mehr.

Die enorme Summe hat sich über Jahrzehnte angesammelt, weil China permanent mehr in die USA exportiert als es von dort aus importiert. Die Einnahmen aus den Exporten legen die Chinesen zum Großteil in den USA an, denn die Geldanlage dort wird als sicher angesehen und der Dollar gilt als stabile Weltleitwährung./jpt/DP/jha

