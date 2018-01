Liebe Leser,

Aixtron musste am Mittwoch einen weiteren Kursrücksetzer hinnehmen. Der Wert befindet sich nun wieder annähernd auf dem Niveau, das schon im Herbst erreicht worden war. Der starke Aufwärtstrend ist in einen mittelfristigen Seitwärtstrend übergegangen. Dabei konnte der Wert immerhin eine wichtige Unterstützung in Höhe von 12 Euro bislang verteidigen. Die Aktie ist zudem bei etwas unterhalb von 12 Euro noch einmal geschützt. Noch sind die Kurse in diesen Tagen in einer guten ... (Frank Holbaum)

