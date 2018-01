Genf - Der Luxusgüterkonzern Richemont weist für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (Oktober bis Dezember) einen gegenüber der Vorjahresperiode leicht höheren Gruppenumsatz aus. Stark zulegen konnten die Richemont-Marken in Asien. Demgegenüber gingen die Umsätze in Europa zurück.

Der Gruppenumsatz von Richemont stieg in der Berichtswährung Euro um 1% auf 3,12 Mrd, wie der Genfer Konzern am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen bzw. in Lokalwährungen kletterten die Verkäufe im Weihnachtsquartal um 7% in die Höhe.

Gute Entwicklung in der Region Asien-Pazifik

Deutlich gewachsen ist die Gruppe in der Region Asien-Pazifik. Dort nahm der Umsatz um 5% auf 1,18 Mrd EUR zu, und in Lokalwährungen resultierte gar ein Plus von 11%. Die Verkäufe in dieser Region seien von der guten Entwicklung in den Märkten Festlandchina, Südkorea, ...

