Chinas Devisenbehörde hat Berichte zurückgewiesen, dass sie erwägt, die Käufe von US-Anleihen zurückzufahren oder zu stoppen. In einem Bericht am Mittwoch hatte es geheißen, hochrangige Regierungsbeamte in Peking hätten solche Maßnahmen empfohlen, worauf die Renditen der US-Anleihen deutlicher angezogen hatten. In einer Erklärung auf ihrer Website der chinesischen Regulierungsbehörde heißt es nun: "Die Nachrichten dürften auf falschen Informationsquellen basieren und 'Fake News' gewesen sein". Von aktuellen Überlegungen zum US-Rentenmarkt und ob es dazu in jüngster Zeit eine geänderte Haltung gebe, enthält die Nachricht keine Informationen. Investitionen würden mit dem Ziel der Diversifikation und der Erhaltung und Aufwertung der Vermögenswertes getätigt, heißt es dort lediglich. Der chinesische Bestand an US-Anleihen legte im vergangenen Jahr überwiegend zu und erreichte nach Angaben des US-Finanzministeriums per Oktober 2017 1,2 Billionen US-Dollar. Nachdem die US-Zehnjahresrendite am Vortag im Hoch 2,59 Prozent. Aktuell liegt sie bei 2,54 Prozent.

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Zwischenbericht 3Q

-DE 09:55 PK zum BIP 2017, Berlin preisbereinigt verkettet PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vj -EU 11:00 Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj -US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 250.000

11:00 IT/Auktion 0,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2020 im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2024 im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2037 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.753,10 0,09 Nikkei-225 23.710,43 -0,33 Schanghai-Comp. 3.423,59 0,05 DAX 13.281,34 -0,78 DAX-Future 13.265,00 -0,97 XDAX 13.270,94 -0,97 MDAX 26.952,18 -0,64 TecDAX 2.649,77 -1,35 EuroStoxx50 3.609,83 -0,36 Stoxx50 3.246,40 -0,21 Dow-Jones 25.369,13 -0,07 S&P-500-Index 2.748,23 -0,11 Nasdaq-Comp. 7.153,57 -0,14 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,32% +12

Ausblick: Mit einer leichten Erholung an Europas Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Die Erleichterung über Aussagen aus China zu Käufen von US-Anleihen könne eigentlich für kräftige Kursgewinnen sorgen, allerdings scheine der Markt übergeordnet in einen Korrekturmodus übergegangen zu sein, heißt es im Handel. An den Anleihemärkten sinken die Zinsen wieder, nachdem sie am Mittwoch kräftiger zugelegt hatten. Dies könnte für Gewinnmitnahmen bei Bankenaktien sorgen, die zu den großen Kursgewinnern am Vortag zählten. Für Kaufzurückhaltung dürfte die bevorstehende Veröffentlichung der US-Inflationsdaten sorgen. Am Nachmittag werden die US-Produzentenpreise und am Freitag die Verbraucherpreise bekanntgegeben. Ein stärker als erwarteter Anstieg würde Renten- und Aktienmärkte zugleich unter Druck setzen, weil er als Signal für schneller steigende US-Zinsen gewertet werden dürfte.

Rückblick: Leichter - Ein festerer Euro und Gewinnmitnahmen belasteten. Außerdem sorgten Berichte über angeblich zukünftige geringere Käufe von US-Staatsanleihen durch China für einen vorübergehend stärker schwächelnden Dollar, gleichzeitig steigende US-Renditen und damit Verunsicherung an den Märkten. Bankenwerte legten gegen den Trend zu, beflügelt von den steigenden Zinsen. Der Sektorindex gewann gut 2 Prozent. Leidtragende der höheren Zinsen waren Versorger, die im Schnitt 1,3 Prozent abgaben. Die dividendenstarken Titel werden in Zeiten niedriger Zinsen gerne als Ersatz für Anleihen gekauft. Das Minus von 4,5 Prozent bei Veolia Environnement fiel wegen einer Abstufung durch Goldman Sachs deutlicher aus. Die Aktie des schwedischen Mobilfunkanbieters Tele2 gehörte mit einem Minus von 7,5 Prozent zu den großen Verlierern des Tages. Beobachter hatten sich kritisch zum Kauf des TV- und Breitbandanbieters Com Hem und zum geplanten Abgang von Tele2-CEO Allison Kirkby geäußert. Com Hem verbesserten sich um 3,4 Prozent.

Schwächer - Einer der größten Verlierer waren Continental (-3,5 Prozent). Mit den vorläufigen Zahlen für 2017 erreichte das Unternehmen zwar die eigenen Ziele, in verfehlte aber in einigen Punkten die Analystenerwartungen. Zudem wurde der Ausblick als konservativ eingestuft. Prosieben gaben um 3,3 Prozent nach, nachdem das Unternehmen sich auf einer Investmentkonferenz präsentiert hatte. Der Immobiliensektor litt unter steigenden Zinsen. In der Folge verloren Vonovia 2,7 Prozent, Adler Real Estate 1,8 Prozent und LEG 2,2 Prozent. Lufthansa stiegen nach der Vorlage starker Verkehrszahlen um 2,1 Prozent. Im TecDAX setzten Nordex ihren Aufschwung mit einem Plus von 6,2 Prozent fort, nachdem Warburg Research die Aktie auf Kaufen hochgestuft hatte. Dialog Semiconductor litten dagegen mit einem Minus von 2,3 Prozent unter einer Abstufung durch die Credit Suisse.

Covestro wurden bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent schwächer gestellt, nachdem Bayer mitgeteilt hatte, weitere Covestro-Aktien zu verkaufen. Bayer wurden 0,9 Prozent fester getaxt.

Knapp behauptet - Stark war der Abgabedruck nicht, vielmehr erholten sich die Indizes im Verlauf deutlich von den Tagestiefs. Händler sprachen von einem Rücksetzer auf dem Weg nach oben. Gebremst wurden Aktien unter anderem von einem Bericht, wonach Vertreter Kanadas die Kündigung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens durch US-Präsident Trump erwarteten. Am Rentenmarkt gaben die Kurse zwischenzeitlich erneut deutlich nach, was am Aktienmarkt für Nervosität sorgte. Wegen der gestiegenen Renditen waren Immobilien- und Versorgerwerte nicht gefragt, Banken- und Finanztitel dagegen schon. Titel der Fluggesellschaften wurden von optimistischeren Ertragserwartungen der beiden Branchenvertreter United Continental und American Airlines gestützt, deren Kurse legten 6,7 bzw. 3,3 Prozent zu. Delta Air Lines gewannen 3,1 Prozent. Sears rückten um 5,1 Prozent vor, nachdem sich das angeschlagene Unternehmen frisches Kapital beschafft und günstigere Bedingungen für schon bestehende Verbindlichkeiten ausgehandelt hatte. Eastman Kodak haussierten um weitere 57,4 Prozent. Sie wurden erneut davon gestützt, dass der Fotoveteran auf die Blockchain-Technologie setzt und eine eigene Kryptowährung kreiert.

Die US-Anleihen setzten ihre Talfahrt mit einem Bericht über ein geringeres Interesse Chinas an US-Staatsanleihen zunächst fort, drehten im späten Handel mit einer überzeugend verlaufenen Neuemission aber ins Plus. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg zunächst auf den höchsten Stand seit März 2017 und zeigte sich im späten Geschäft einen Basispunkt niedriger bei 2,55 Prozent. Für Anleiheguru Bill Gross sind US-Treasurys in einen Bärenmarkt hineingelaufen.

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1946 -0,0% 1,1950 1,1971 EUR/JPY 133,50 +0,3% 133,14 133,39 EUR/CHF 1,1702 +0,1% 1,1691 1,1710 GBP/EUR 1,1295 -0,0% 1,1303 1,1292 USD/JPY 111,75 +0,3% 111,42 111,41 GBP/USD 1,3495 -0,1% 1,3507 1,3518 Bitcoin BTC/USD 13.429,64 -7,1% 14.450,34 14.565,74

Die Schlagzeilen über ein angeblich geringeres Interesse Chinas an US-Anleihen belasteten den Dollar - trotz der gleichzeitig anziehenden US-Renditen. Doch mit der Entspannung am Rentenmarkt erholte sich auch der Greenback wieder. Sollten sich die Chinesen vom US-Rentenmarkt verabschieden, ließe auch die Nachfrage nach der US-Devise nach, hieß es. ICE- und WSJ-Dollarindex fielen um 0,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Der Euro stieg zeitweise über 1,20 Dollar, zuletzt notierte er in den USA bei 1,1957 nach einem Tagestief bei 1,1923 Dollar. Bitcoin leidet am frühen Donnerstag darunter, dass Südkorea offenbar vorbereitet, den Handel mit der Kryptowährung zu verbieten.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,54 63,57 -0,0% -0,03 +5,2% Brent/ICE 69,14 69,20 -0,1% -0,06 +3,8%

Erdöl verteuerte sich dank der Dollarschwäche. Zudem waren die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht deutlicher als erwartet gesunken und auch die US-Förderung ermäßigte sich. Auch der Wintereinbruch in den USA befeuerte die Nachfrage. WTI verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 63,57 Dollar - erstmals seit drei Jahren schloss WTI oberhalb der 63-Dollarmarke. Brent legte um 0,6 Prozent auf 69,20 Dollar zu.

