Köln (ots) - Der ehemalige CSU-Parteivorsitzende Erwin Huber kritisiert den Rechtskurs seiner Partei mit scharfen Worten. Gegenüber dem ARD-Magazin MONITOR warnt Huber vor einem Verlust der Stammwählerschaft: "Die Mehrheit der Bevölkerung in Bayern ist nicht rechts."



Der langjährige Generalsekretär der CSU fordert seine Parteifreunde zum Umdenken auf: "Ich würde mir wünschen, dass die CSU härter, klarer und deutlicher eine Abgrenzung zur AfD vornimmt Die CSU ist keine AfD light, sondern die AfD ist unser Gegner."



Huber nimmt mit seiner Kritik Bezug auf jüngste Äußerungen der Parteiführung und die Thesen des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt, der in einem Artikel der "Welt" vom 4. Januar 2018 eine "konservative Revolution" gefordert und sich gegen einen angeblichen "ideologischen Feldzug" linker Aktivisten und Denker nach 1968 gewandt hat.



Gegenüber MONITOR nannte Erwin Huber die AfD "völkisch" und "anti-europäisch". Dies könne keine Position der CSU sein. Bei einer Weiterführung des Rechtskurses fürchtet er auch einen Image-Schaden für die Wirtschaft in Bayern. Man dürfe nicht weiter für geschlossene Grenzen plädieren, "sonst sägen wir uns den Ast ab, auf dem unsere Arbeitsplätze sind". Bayern müsse weltoffen sein aus Überzeugung, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen.



MONITOR läuft am Donnerstag, den 11. Januar 2018, um 21.45 Uhr im Ersten.



