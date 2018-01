LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Air France-KLM angesichts des jüngst deutlichen Ölpreisanstiegs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft habe sich gegen einen möglichen Ölpreis-Anstieg geringer abgesichert als etwa die Lufthansa, was 2018 ein beträchtlicher Belastungsfaktor sein dürfte, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem befürchtet er wegen der wachsenden Konkurrenz auf den Atlantikrouten und Übersee-Territorien Druck auf die Durchschnittserlöse./ck/la

Datum der Analyse: 11.01.2018

ISIN FR0000031122

