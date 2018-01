Der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney (ISIN: US2546871060, NYSE: DIS) wird am Donnerstag eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,84 US-Dollar je Aktie an seine Investoren auszahlen. Record date war der 11. Dezember 2017. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 7,7 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 109,39 US-Dollar ...

