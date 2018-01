Mehr in der aktuellen Sendung SchrangTV: Gleichzeitig nimmt die Zugriffsrate in den alternativen Medien, die nicht in das politisch korrekte Meinungsbild passen, rasant zu. Beispielsweise wurde das Video der bekannten Hamburger Lehrerin und Autorin des Buches "Deutschland außer Rand und Band", Petra Paulsen über eine Million Mal angeschaut. Solche Zugriffsraten sind mehr als eine Kampfansage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...