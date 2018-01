Liebe Leser,

Medigene hat in den vergangenen Tagen das Tempo aus dem laufenden Aufwärtstrend genommen. Die Aktie tummelt sich um die Hürde von 13 Euro, nachdem es seit Mitte November ausgehend von knapp 11 Euro immerhin zu einem Anstieg um 17 % gekommen war. Jetzt kommt es darauf an, dass der Wert auf ein neues Zwischenhoch bei 13,90 Euro ansteigt. Darüber würde bei 14,77 Euro das aktuell gültige 5-Jahres-Top warten, das am 11. Januar 2017 markiert worden war. Bis dahin sind noch gut 14 ... (Frank Holbaum)

