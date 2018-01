SIX LEITET UNTERSUCHUNG GEGEN CLARIANT EIN - VERLETZUNG AD HOC-VORSCHRIFTEN KTM Industries AG erzielt erneut Rekordabsatz in 2017 - Weiteres Wachstum in 2018 geplant Kreise: Bei US-Süßwarengeschäft von Nestle dürfte Ferrero zum Zug kommen Novartis ernennt Elizabeth Barrett zur Chefin Onkologie Qualcomm dürfte kommende Woche von EU grünes Licht für Übernahme von Chiprivale NXP bekommen, FT, S. 12 Schmuck-Nachfrage im Weihnachtsgeschäft treibt Richemont an Bayer will Covestro -Anteile für 1,5 Milliarden Euro verkaufen Hella - H1 Umsatz 3,45 Mrd (Prog 3,39) , ber EBIT 293 Mio (Prog 284) , EBIT-Marge 8,5% (Prog 8,4) , bestätigt Prognose für GJ 17/18 Südzucker - 9M Umsatz 5,302 Mrd (Prog 5,25) , oper Erg 384 Mio (Prog 373), hebt Umsatzprognose an,...

