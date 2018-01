Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Chinas Devisenbehörde hat Berichte zurückgewiesen, dass sie erwägt, die Käufe von US-Anleihen zurückzufahren oder zu stoppen. In einem Bericht am Mittwoch hatte es geheißen, hochrangige Regierungsbeamte in Peking hätten solche Maßnahmen empfohlen, worauf die Renditen der US-Anleihen deutlicher angezogen hatten. In einer Erklärung auf ihrer Website der chinesischen Regulierungsbehörde heißt es nun: "Die Nachrichten dürften auf falschen Informationsquellen basieren und 'Fake News' gewesen sein". Von aktuellen Überlegungen zum US-Rentenmarkt und ob es dazu in jüngster Zeit eine geänderte Haltung gebe, enthält die Nachricht keine Informationen. Investitionen würden mit dem Ziel der Diversifikation und der Erhaltung und Aufwertung der Vermögenswertes getätigt, heißt es dort lediglich. Der chinesische Bestand an US-Anleihen legte im vergangenen Jahr überwiegend zu und erreichte nach Angaben des US-Finanzministeriums per Oktober 2017 1,2 Billionen US-Dollar. Nachdem die US-Zehnjahresrendite am Vortag im Hoch 2,59 Prozent. Aktuell liegt sie bei 2,53 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 250.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.751,90 +0,05% Nikkei-225 23.710,43 -0,33% Hang-Seng-Index 31.079,41 +0,02% Kospi 2.487,91 -0,47% Shanghai-Composite 3.420,16 -0,05% S&P/ASX 200 6.067,60 -0,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit leichten Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Vor allem der weiter zur Schwäche neigende US-Dollar und im Umkehrschluss steigende lokale Währungen, sorgen für Abgaben. In Tokio reduzierte sich der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 23.710 Punkte. Marktteilnehmer sprachen zwar von einer leichten Entspannung am Devisenmarkt, dennoch kam es zu Abgaben bei exportorientierten Werten, die die Indizes belasten. Entspannung gibt es an den Anleihemärkten. Chinas Devisenbehörde hat Berichte zurückgewiesen, dass sie erwägt, die Käufe von US-Anleihen zurückzufahren oder zu stoppen. Der Schanghai-Composite liegt dagegen im späten Handel nur noch knapp im Minus. Die Aussage des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang, wonach die Wirtschaft im vergangenen Jahr um rund 6,9 Prozent gewachsen ist, hat allerdings kaum Auswirkungen auf das Handelsgeschehen. 2016 hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent zugelegt. Die offiziellen Daten zum BIP will die Volksrepublik in einer Woche veröffentlichen. Am deutlichsten fiel das Minus in Neuseeland aus. Der NZX-50 schloss mit einem Minus von 1,4 Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit einem Monat. Auslöser war der anziehende neuseeländische Dollar, der gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit drei Monaten kletterte. Andy Bowley, Leiter des Research bei Forsyth Barr in Wellington merkte aber an, dass der Rücksetzer nicht unerwartet gekommen sei, nachdem der Index zu Jahresbeginn auf neue Rekordstände geklettert war. Auch in Australien ging es mit den Kursen abwärts. Bereits am Vortag hatte der Index den stärksten Tagesverlust seit sechs Wochen verzeichnet. Auch gute Einzelhandelsdaten aus dem November konnten den Markt nicht stützen. "Die Aussichten auf eine mögliche Zinssenkung der australischen Notenbank sind weiter gesunken", erklärt Analyst Ric Spooner von CMC Markets. Dies trieb den australischen Dollar an.

US-NACHBÖRSE

Mit einem kräftigen Kurssprung hat sich die Aktie von Progress Software am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel gezeigt. Das Unternehmen hat mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Für 2018 rechnet Progress Software mit einem Umsatz zwischen 398 und 404 Millionen Dollar. Der Marktkonsens liegt bei 400,7 Millionen Dollar. Die Aktie kletterte auf nasdaq.com bis um 19.59 Uhr Ortszeit um 8,2 Prozent auf 47,27 Dollar. Die Papiere von KB Home verbesserten sich um 3,8 Prozent auf 35,65 Dollar. Das Bauunternehmen konnte mit guten Zahlen für das vierte Quartal überzeugen. Der Gewinn lag bei 84,3 Millionen Dollar bzw. 84 US-Cent je Aktie, womit die Erwartung der Analysten von 77 US-Cent übertroffen wurde. Zudem zeigte sich das Unternehmen optimistisch für die Entwicklung im Jahr 2018.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.369,13 -0,07 -16,67 2,63 S&P-500 2.748,23 -0,11 -3,06 2,79 Nasdaq-Comp. 7.153,57 -0,14 -10,01 3,62 Nasdaq-100 6.662,66 -0,23 -15,28 4,16 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 810 Mio 800 Mio Gewinner 1.141 1.232 Verlierer 1.800 1.734 Unverändert 118 110

Knapp behauptet - Stark war der Abgabedruck nicht, vielmehr erholten sich die Indizes im Verlauf deutlich von den Tagestiefs. Händler sprachen von einem Rücksetzer auf dem Weg nach oben. Gebremst wurden Aktien unter anderem von einem Bericht, wonach Vertreter Kanadas die Kündigung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens durch US-Präsident Trump erwarteten. Am Rentenmarkt gaben die Kurse zwischenzeitlich erneut deutlich nach, was am Aktienmarkt für Nervosität sorgte. Wegen der gestiegenen Renditen waren Immobilien- und Versorgerwerte nicht gefragt, Banken- und Finanztitel dagegen schon. Titel der Fluggesellschaften wurden von optimistischeren Ertragserwartungen der beiden Branchenvertreter United Continental und American Airlines gestützt, deren Kurse legten 6,7 bzw. 3,3 Prozent zu. Delta Air Lines gewannen 3,1 Prozent. Sears rückten um 5,1 Prozent vor, nachdem sich das angeschlagene Unternehmen frisches Kapital beschafft und günstigere Bedingungen für schon bestehende Verbindlichkeiten ausgehandelt hatte. Eastman Kodak haussierten um weitere 57,4 Prozent. Sie wurden erneut davon gestützt, dass der Fotoveteran auf die Blockchain-Technologie setzt und eine eigene Kryptowährung kreiert.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,97 0,4 1,97 77,1 5 Jahre 2,33 -0,2 2,33 40,3 7 Jahre 2,47 0,0 2,47 22,1 10 Jahre 2,55 -0,5 2,55 10,4 30 Jahre 2,89 -0,8 2,90 -17,7

Die Notierungen setzten ihre Talfahrt mit einem Bericht über ein geringeres Interesse Chinas an US-Staatsanleihen zunächst fort, drehten im späten Handel mit einer überzeugend verlaufenen Neuemission aber ins Plus. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg zunächst auf den höchsten Stand seit März 2017 und zeigte sich im späten Geschäft einen Basispunkt niedriger bei 2,55 Prozent. Damit hielten sich die Renditen auf hohem Niveau. Am Markt machten Spekulationen die Runde, China könnte keine US-Staatsanleihen mehr kaufen. Dies wäre ein schwerer Schlag für die Auslandsnachfrage. Für Anleiheguru Bill Gross sind US-Treasurys in einen Bärenmarkt hineingelaufen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1945 -0,0% 1,1950 1,2060 -0,6% EUR/JPY 133,49 +0,3% 133,14 136,40 -1,3% EUR/GBP 0,8849 +0,0% 0,8847 0,8897 -0,5% GBP/USD 1,3497 -0,1% 1,3507 1,3556 -0,2% USD/JPY 111,77 +0,3% 111,42 113,10 -0,7% USD/KRW 1072,54 +0,2% 1070,15 1061,19 +0,5% USD/CNY 6,5118 +0,1% 6,5082 6,4833 +0,1% USD/CNH 6,5199 -0,1% 6,5232 6,4792 +0,1% USD/HKD 7,8238 +0,0% 7,8223 7,8203 +0,1% AUD/USD 0,7873 +0,4% 0,7843 0,7841 +0,7% NZD/USD 0,7201 -0,0% 0,7201 0,7153 +1,4% Bitcoin BTC/USD 13.530,42 -6,37 14.392,62 15.000,30 0,82

Die Schlagzeilen über ein angeblich geringeres Interesse Chinas an US-Anleihen belasteten den Dollar - trotz der gleichzeitig anziehenden US-Renditen. Doch mit der Entspannung am Rentenmarkt erholte sich auch der Greenback wieder. Sollten sich die Chinesen vom US-Rentenmarkt verabschieden, ließe auch die Nachfrage nach der US-Devise nach, hieß es. ICE- und WSJ-Dollarindex fielen um 0,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Der Euro stieg zeitweise über 1,20 Dollar, zuletzt notierte er in den USA bei 1,1957 nach einem Tagestief bei 1,1923 Dollar. Bitcoin leidet am frühen Donnerstag darunter, dass Südkorea offenbar vorbereitet, den Handel mit der Kryptowährung zu verbieten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,54 63,57 -0,0% -0,03 +5,2% Brent/ICE 69,16 69,20 -0,1% -0,04 +3,8%

Erdöl verteuerte sich dank der Dollarschwäche. Zudem waren die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht deutlicher als erwartet gesunken und auch die US-Förderung ermäßigte sich. Auch der Wintereinbruch in den USA befeuerte die Nachfrage. WTI verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 63,57 Dollar - erstmals seit drei Jahren schloss WTI oberhalb der 63-Dollarmarke. Brent legte um 0,6 Prozent auf 69,20 Dollar zu.

