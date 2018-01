NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach aktuellen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Erwartungen mit sehr starken Ergebnissen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Probleme in Asien hätten daran nichts geändert./ag/zb

Datum der Analyse: 11.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A13SX22

AXC0075 2018-01-11/08:33