Liebe Leser,

die Vorzugsaktie von Volkswagen hat in den vergangenen Tagen einen kleinen Ausbruch nach oben geschafft. Die Aktie hatte sich zuvor seit Anfang Dezember im laufenden Aufwärtstrend etwas müde präsentierte und notierte bei etwa 170 Euro. Nun sind die nächsten Hürden erreicht. Dies bietet Chancen auf Kursgewinne von mindestens 10 %, heißt es. Konkret: Die Aktie klopft an der 180-Euro-Marke an. Jetzt ist der Wert etwas zurückgeganen, allerdings nur minimal. Dies ist aus Sicht ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...