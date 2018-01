Allerdings präsentierte sich das Wachstum wie erwartet nicht mehr ganz so stark wie noch im Halbjahr. Besonders gut lief das Geschäft in Asien, dagegen nahmen die Umsätze in Europa leicht ab. Erfolgreich entwickeln sich die markeneigenen Shops. Der Umsatz von Richemont stieg in der Berichtswährung Euro um 1% auf 3,12 Mrd, ...

