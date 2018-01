Eine kleine Verschnaufpause gönnten sich die Märkte gestern, nicht wirklich überraschend nach den Zuwächsen der Vortage, die wichtigsten europäischen Indices mussten allesamt leicht abgeben. Eine Ausnahme bildete der Markt in London der auch gestern weiter zulegen konnte. Hier halfen vor allem Zuwächse bei den Einzelhandelsunternehmen und bei den Finanztiteln. Als Hauptursache für die leichten Abgaben wurde eine Bloomberg-Meldung ausfindig gemacht, wo unter Berufung auf informierte Kreise berichtet wurde, dass China über eine Verringerung oder gar einen Stopp der Käufe von US-Staatsanleihen nachdenke, was die Renditen der US-Treasuries deutlich steigen liess. In diesem Umfeld hatten Banken- und Versicherungstitel die Nase vorn, beide...

