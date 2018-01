DAX - Unterstützung erreicht, Korrektur beendet? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nachdem der DAX in den letzten Tagen in einer enormen Aufwärtsbewegung bis an das charttechnische Kursziel bei 13.402 Punkten steigen konnte, ging er auf diesem Niveau zunächst in eine Seitwärtsbewegung über. Diese wurde im gestrigen Handel nach unten aufgelöst und die kurzfristige Rally damit unterbrochen. In einer ersten Verkaufswelle setzte der Index an die Unterstützung bei 13.243 Punkten zurück, die bislang jedoch von den Bullen verteidigt wurde. Gleichzeitig erreichte der Index damit die in der Vorwoche überschrittene Abwärtstrendlinie, von der er nach oben abprallte. Charttechnischer...

