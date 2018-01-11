sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.01.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 575 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,159 Euro		+0,025
+18,66 %
WKN: A0M6U8 ISIN: AU000000LOM6 Ticker-Symbol: NHY 
Aktie:
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,158
0,179
12:00
0,159
0,178
10:51
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED
LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED0,159+18,66 %