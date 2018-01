Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Besonders im Fokus stehen die US-Ölreserven: Diese waren vergangene Woche überraschend stark gefallen um 4,9 Millionen auf knapp 420 Millionen Barrel.

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,10 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...