Lange wurden Grenzmärkte von Investoren gemieden - nun steigt das Interesse. Die makroökonomischen Fundamentaldaten in vielen Frontier Markets - also dynamischen, aber weniger entwickelten Volkswirtschaften mit besonderem Wachstumspotenzial - sind derzeit sehr positiv. Und erinnern Oliver Bell, Portfoliomanager des Frontier Markets Equity Fund von T. Rowe Price, an die Schwellenländer vor 15 bis 20 Jahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...