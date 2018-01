NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat BASF von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und ein Kursziel von 99 Euro genannt. Der Chemiekonzern sollte vom guten Branchenumfeld im Zuge des globalen Konjunkturaufschwungs profitieren, doch scheinen die Aktien mittlerweile fair bewertet, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./mis/la

Datum der Analyse: 11.01.2018

