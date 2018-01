NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Evonik von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und ein Kursziel von 32 Euro genannt. Zwar seien die starke Absatzentwicklung und die hohe Dividendenrendite attraktiv, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dem stünden aber Risiken durch die Rohstoffpreise gegenüber, die sich negativ auf die Erwartungen für den Gewinn und den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) auswirken könnten. Die Aktien des Chemiekonzerns schienen bereits recht hoch bewertet./mis/la

Datum der Analyse: 11.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000EVNK013

AXC0094 2018-01-11/09:14