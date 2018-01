ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Neue Rekorde an der Wall Street, der Nikkei auf 26-Jahreshoch und auch der deutsche Aktienmarkt startet furios ins neue Jahr. Wieviel Luft DAX und Co. noch nach oben haben, schätzt Achim Matzke, der Leiter der Technischen Analyse der Commerzbank, zum Jahresauftakt ein.