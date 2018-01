NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Clariant von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und ein Kursziel von 29 Franken genannt. Nach dem guten Lauf der vergangenen Monate erschienen die Aktien des Chemiekonzerns ausreichend hoch bewertet, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./mis/la

Datum der Analyse: 11.01.2018

