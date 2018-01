Liebe Leser,

Infineon hat in den vergangenen Handelssitzungen starke Signale gesendet. Am Mittwoch hat der Wert zwar eine kleine Kursdelle abbekommen, befindet sich allerdings immer noch in einem starken Aufwärtstrend, so die Meinung von Chartanalysten. Es spreche mehr für ein Kursziel von 30 Euro als für kräftig sinkende Notierungen. Im Einzelnen: Infineon fiel etwas deutlicher unter die Marke von 25 Euro zurück. Dennoch hat sich dabei keine Einschränkung des langfristigen charttechnischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...