Zürich - Dividenden stellen eine wichtige Renditequelle dar und tragen wesentlich dazu bei, die Schwankungsanfälligkeit von Aktienrenditen zu glätten, das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Allianz Global Investors. Während die durchschnittliche jährliche Kursentwicklung bei fünfjährigen Halteperioden negativ sein kann, tragen Dividendenzahlungen regelmässig positiv zur Wertentwicklung von Aktien bei. Auf lange Sicht tragen nach Berechnung der Experten von AllianzGI Dividenden zu rund einem Drittel der Gesamtperformance bei.

Mit 38,2% ist der Anteil der Dividendenzahlungen an der annualisierten Gesamtperformance in Europa am höchsten, gefolgt von Nordamerika (31,0%) und Asien-Pazifik (ohne Japan) mit 28,9%. «Die Dividendenrendite in Europa liegt schon seit Jahren mehr als zwei Prozentpunkte über der Rendite von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen,» sagt Hans-Jörg Naumer, Head of Global Capital Markets Analysis and Thematic Research bei Allianz Global Investors.

Europa besonders attraktiv

Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe bei AllianzGI, erwartet 2018 für Europa Dividendenausschüttungen in Höhe von EUR 323 Milliarden - das sind rund EUR 23 Milliarden bzw. 7,7% mehr als im Vorjahr. Für ihn sind europäische Aktien aber nicht ...

