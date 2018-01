Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China sieht BIP-Wachstum 2017 bei rund 6,9 Prozent - Medien

Die chinesische Wirtschaft ist nach Aussage des Ministerpräsidenten Li Keqiang im vergangenen Jahr um rund 6,9 Prozent gewachsen. Mit Blick auf die Wirtschaftslage habe er erklärt, die Dinge seien besser als erwartet, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf eine Rede von Li Keqiang im kambodschanischen Phnom Penh. Im Jahr 2016 hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent zugelegt. Die offiziellen Daten zum BIP will die Volksrepublik in einer Woche veröffentlichen.

IG Metall droht im Streit über Arbeitszeiten mit härteren Streiks

Begleitet von umfangreichen Warnstreiks läutet die IG Metall am Donnerstag die dritte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie ein. Im baden-württembergischen Böblingen werden sich am Nachmittag erstmals in diesem Jahr Gewerkschaftsvertreter mit dem regionalen Arbeitgeberverband Südwestmetall zusammensetzen. Seit dem Ende der Friedenspflicht zu Jahresbeginn gingen nach Angaben der Gewerkschaft insgesamt bereits rund 160.000 Beschäftigte für ihre Forderungen auf die Straße.

Metall-Arbeitgeber signalisieren Kompromissbereitschaft

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg Kompromissbereitschaft signalisiert. Bei den Arbeitszeiten "brauchen wir Öffnungen nach oben", dann seien auch Öffnungen nach unten möglich, sagte der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Stefan Wolf, am Donnerstag im Morgenmagazin der ARD. "Wir sind bereit zu sprechen und zu verhandeln."

CSU will EZB Großbankenaufsicht entziehen - Magazin

Die CSU will bei Koalitionsverhandlungen laut einem Bericht einen neuen Anlauf starten, um der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zuständigkeit für die Großbankenaufsicht zu entziehen. "Der Zielkonflikt einer Geldpolitik und Aufsicht unter dem Dach der EZB muss aufgelöst werden", heißt es in einem CSU-Beschluss, wie die Wirtschaftswoche berichtet. Statt dessen soll die Kontrolle der Großinstitute auf die Europäische Bankenaufsicht (EBA) übertragen werden, die gegenwärtig nur für die kleineren Banken zuständig ist und nach dem Brexit in Paris angesiedelt werden soll.

Infratest: Deutsche glauben nicht an volle Amtszeit von Merkel

Während Angela Merkel versucht, eine neue Regierung zu bilden, erwarten die Bundesbürger ein vorzeitiges Ende ihrer Kanzlerschaft. Das geht aus einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für das Handelsblatt hervor. Gut die Hälfte (56 Prozent) erwartet, dass Merkel ihr Amt vor dem Ende der Legislaturperiode 2021 aufgibt.

Trump hält Befragung durch Sonderermittler Mueller für "unwahrscheinlich"

US-Präsident Donald Trump scheint von seiner Zusage abzurücken, sich in der Russland-Affäre einer Befragung durch Sonderermittler Robert Mueller zu stellen. Trump bezeichnete eine solche Befragung am Mittwoch in Washington als "unwahrscheinlich". Schließlich habe niemand Hinweise auf geheime Absprachen seines Lagers mit Russland gefunden.

Gabriel betont vor EU-Treffen mit Irans Außenminister Bedeutung des Atomabkommens

Vor den Gesprächen der EU mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif über die Zukunft des Atomabkommens hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Bedeutung der Vereinbarung betont. "Die Wiener Nuklearvereinbarung hat eine akute Krise im Mittleren Osten eingehegt und zählt heute zu den Kernelementen der globalen Nichtverbreitungsarchitektur", erklärte Gabriel am Donnerstag.

UN-Sicherheitsrat begrüßt Gespräche zwischen Nordkorea und Südkorea

Der UN-Sicherheitsrat hat die direkten Gespräche zwischen Nordkorea und Südkorea als Beitrag zur Entspannung begrüßt. Das Gremium habe die Gespräche vom Dienstag positiv aufgenommen, erklärte am Mittwoch (Ortszeit) in New York der Botschafter von Kasachstan, Kairat Umarow, dessen Land diesen Monat den Vorsitz des Sicherheitsrats inne hat.

US-Republikaner legen Entwurf für neues Einwanderungsgesetz vor

Die Republikaner im US-Kongress haben einen Entwurf für ein neues Einwanderungsgesetz vorgelegt, das unter anderem die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko sicherstellen soll. Das Gesetz mit dem Namen "Securing America's Future Act" sehe eine bessere Grenzsicherung und die Abschaffung der Green-Card-Verlosung vor, sagte der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Bob Goodlatte, am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten in Washington.

Puerto Rico nimmt neuen Anlauf für Anerkennung als US-Bundesstaat

Das US-Außengebiet Puerto Rico hat einen neuen Anlauf unternommen, der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten zu werden. "Es ist Zeit, die Staatsbürgerschaft zweiter Klasse der Puertoricaner zu beenden", begründete Gouverneur Ricardo Rossello seinen Vorstoß am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington. Dies sei nur möglich, wenn Puerto Rico ein US-Bundesstaat werde. Rossello stellte in der US-Hauptstadt eine Schatten-Kongressdelegation aus fünf potenziellen Abgeordneten und zwei Senatoren vor.

Erneut gewaltsame Proteste in Tunesien

In Tunesien hat es in der dritten Nacht in Folge gewaltsame Proteste gegeben. In der nordtunesischen Stadt Siliana bewarfen Jugendliche die Sicherheitskräfte mit Steinen und Molotow-Cocktails, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein. Wie ein weiterer AFP-Reporter berichtete, zündeten in Kasserine im Zentrum des Landes junge Demonstranten Reifen an, um Straßen zu blockieren. Sie bewarfen die Polizei mit Steinen.

AUSTRALIEN

Nov Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +1,2% (PROG: +0,4%)

MALYSIA

Industrieproduktion Nov +5,0% (PROG: +4,6%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Nov +1,9% gg Vormonat

